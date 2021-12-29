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Праздник 29 декабря: что нужно сделать в этот особенный день, главные приметы и именины

Автор: Styler

29 декабря православное общество вспоминает святого пророка Аггея. В народе этот день прозвали Агей Инесей.

Что нельзя делать в этот день, важные приметы, запреты, традиции и обряды - читайте ниже в нашем материале.

Святой пророк Агей - десятый из двенадцати малых пророков. Пророк жил при персидском царе Дарии Гистаспе, за 500 лет до Рождества Христова.

Традиции этого дня

В древности на Агея следили за погодой, особенно обращая внимание на иней. Если он густо усыпал ветки деревьев и постройки, это предвещало теплые святки.

Крестьяне смотрели, как лежит снег возле заборов. Если сугробы приваливались вплотную к изгороди, это означало, что лето будет неурожайным. Также по погоде на Агея судили о том, каким будет апрель.

Главные приметы этого дня

  • Если снег привалил вплотную к заборам на Агея – к неудачному лету, если остается промежуток – на урожайный.
  • По Агею судят о погоде на апрель.
  • Сильный мороз рисует узоры на стекле – примета того, что будет еще 20 дней мороза.

Что нельзя делать в этот день

  • Нельзя садиться за стол - будет беда
  • Не разговаривайте с человеком, который пришел к вам домой через порог. Есть примета, что скоро вы поссоритесь.

День ангела (именины) 29 декабря празднуют: Александр, Аркадий, Владимир, Илья, Макар, Марина, Николай, Павел, Петр, Семен, София.

Как мы ранее писали, появился календарь праздников и постов на январь 2022.

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