Праздник 29 декабря: что нужно сделать в этот особенный день, главные приметы и именины

29 декабря православное общество вспоминает святого пророка Аггея. В народе этот день прозвали Агей Инесей.
Что нельзя делать в этот день, важные приметы, запреты, традиции и обряды - читайте ниже в нашем материале.
Святой пророк Агей - десятый из двенадцати малых пророков. Пророк жил при персидском царе Дарии Гистаспе, за 500 лет до Рождества Христова.
В древности на Агея следили за погодой, особенно обращая внимание на иней. Если он густо усыпал ветки деревьев и постройки, это предвещало теплые святки.
Крестьяне смотрели, как лежит снег возле заборов. Если сугробы приваливались вплотную к изгороди, это означало, что лето будет неурожайным. Также по погоде на Агея судили о том, каким будет апрель.
День ангела (именины) 29 декабря празднуют: Александр, Аркадий, Владимир, Илья, Макар, Марина, Николай, Павел, Петр, Семен, София.
Как мы ранее писали, появился календарь праздников и постов на январь 2022.