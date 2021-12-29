Свято 29 грудня: що потрібно зробити в цей особливий день, головні прикмети та іменини

29 грудня православне суспільство згадує святого пророка Аггея. У народі цей день прозвали Агей Інесей.
Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.
Святий Пророк Агей - десятий з дванадцяти малих пророків. Пророк жив при Перському царя Дарії Гістаспі, за 500 років до Різдва Христового.
У давнину на Агея стежили за погодою, особливо звертаючи увагу на іній. Якщо він густо усипав гілки дерев і споруди, це віщувало теплі святки.
Селяни дивилися, як лежить сніг біля парканів. Якщо замети привалювалися впритул до огорожі, це означало, що літо буде неврожайним. Також по погоді на Агея судили про те, яким буде квітень.
День ангела (іменини) 29 грудня святкують: Олександр, Аркадій, Володимир, Ілля, Макар, Марина, Микола, Павло, Петро, Семен, Софія.
Як ми раніше писали, з'явився Календар свят і постів на січень 2022.