Праздник 29 июля: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины

В 305 году градоначальник Севастии Филомарх устроил большой языческий праздник, на котором каждый житель должен был совершить жертвоприношение языческим идолам. Многие христиане отказались это делать и были казнены. Афиноген проповедовал веру в Христа его нашли и приказали убить.

В народе этот день называют Финогеевым и считается, что с этого дня летняя жара идет по убывающей. Праздник имел огромное значение для крестьян, так как на Финогея приходилось начало жатвы. Первый сжатый сноп называли именинным и вечером после полевых работ с песнями несли его в гумно. Этот сноп особо почитали, с него начинали молотьбу, им кормили заболевшую скотину, а зерном лечили людей.

В этот день жнецы искали колос с самым большим количеством зерен, нашедшему, согласно примете, обязательно улыбнется удача. А зерна с этого колоса хранили до следующей весны, их бросали в землю, веря, что они принесут богатый урожай.

В эти дни практически все жители сел работали в поле. А вечером собирались, пели песни, рассказывали интересные истории из жизни.

Главные приметы этого дня

Если в этот день идет дождь – урожай будет хорошим.

Густой туман – грибной год будет.

Полевые мыши едят посевы – будет длинная и морозная зима.

Ботва у моркови поникла – будет дождь.

Что нельзя делать в этот день

В этот день было запрещено ходить в лес

Также не следует в этот день рубить дрова, охотиться, собирать ягоды и грибы, кричать и петь рядом с лесом, чтобы не поднимать лишнего шума.

Именинники этого дня – Валентина, Павел, Юлия. Не забудьте поздравить их с днем рождения!