Праздник 29 марта: что сегодня категорически нельзя делать, основные приметы

29 марта в православном мире празднуют Саввин день. Христане почитают мученика Савина, пострадавшего за веру при императоре Диоклетиане.
Что можно и нельзя делать, какие традиции, у кого день ангела и какие важные события произошли - читайте ниже в материале Lite.
Сегодня также чтят память мученика Иулиана Аназарвского и преподобного Христодули Чудотворца.
В народе особого праздника в эту дату не отмечалось, однако существовали определенные приметы и традиции дня.
Наши предки призывали 29 марта прощать все обиды. В этот день необходимо смирить гордыню и разрешить старые разногласия.
Также в этот день принято было запоминать сны. Считалось, что они предрекают ближайшее будущее. По ним также могли судить о будущем урожае.
Особое отношение было не только к подсознанию, но и к знакам дня. Считалось, что многие встречи, новые знакомства 29 марта являются судьбоносными. Поэтому в этот день считалось хорошим тоном пойти знакомиться и искать суженую.
В этот день категорически нельзя было ругаться с близкими. Считалось, что это чревато не только длительным конфликтом, но и бедой, которая может прийти в дом спорщиков.
Также нельзя в этот день давать деньги в долг, иначе рискуете весь следующий год провести в нищете.
Сегодня именины празднуют Александр, Трофим, Юлиан. Поздравьте этих людей с днем ангела!
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