Свято 29 березня: що сьогодні категорично не можна робити, основні прикмети

29 березня в православному світі святкують Саввін день. Християни шанують мученика Савіна, який постраждав за віру при імператорі Діоклетіані.
Що можна і не можна робити, які традиції, у кого День ангела і які важливі події відбулися - читайте нижче в матеріалі Lite.
Сьогодні також вшановують пам'ять мученика Іліана Аназарвського і преподобного Христодулі Чудотворця.
У народі особливого свята в цю дату не відзначалося, проте існували певні прикмети і традиції дня.
Наші предки закликали 29 березня прощати всі образи. У цей день необхідно упокорити гординю і вирішити старі розбіжності.
Також в цей день прийнято було запам'ятовувати сни. Вважалося, що вони пророкують найближче майбутнє. За ним також могли судити про майбутній урожай.
Особливе ставлення було не тільки до підсвідомості, а й до знаків дня. Вважалося, що багато зустрічей, нові знайомства 29 березня є доленосними. Тому в цей день вважалося хорошим тоном піти знайомитися і шукати суджену.
У цей день категорично не можна було лаятися з близькими. Вважалося, що це загрожує не тільки тривалим конфліктом, а й бідою, яка може прийти в будинок сперечальників.
Також не можна в цей день давати гроші в борг, інакше ризикуєте весь наступний рік провести в злиднях.
Сьогодні іменини святкують Олександр, Трохим, Юліан. Привітайте цих людей з днем ангела!
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