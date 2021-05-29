Праздник 29 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины

Святой Феодор родился в Египте. У него была богатая семья христиан. В возрасте 14 лет он сбежал из дома и отправился в Тавенскую обитель преподобного Пахомия Великого. Феодора первого из всей братии рукоположили во священники, поэтому и прозвали его Освященным. После смерти своего великого наставника он принял управление Тавенским монастырем, а позже стал во главе всех Фиваидских обителей. Преподобный Феодор прославился своей святостью. Умер он в глубокой старости в 368 году.

Наши предки всегда говорили: "У Житника одна забота – поле ячменное заборонить". В этот день готовили ячневую, пшенную, манную или гречневую кашу – это было традиционное блюдо, поскольку 29 мая молились о хорошем урожае зерновых и злаков.

Считалось, если 29 мая каша будет на столе, то будет большой урожай зерновых и соответственно много хлеба на столе.

Главные приметы этого дня

Если к этому дню зацвела рябина – больше холодов не будут и установится тепло.

Если 29 мая идет дождь и слышно кваканье лягушек в водоемах – скоро будет хорошая погода.

На озерах появились кувшинки – будет теплое и хорошее лето.

Если в этот день гремит гром – будет хороший урожай зерна.

Если в этот день в гнезда прилетают ласточки – июнь будет жарким, если птички продолжают играть в воздухе – первый месяц лета будет дождливым.

Что нельзя делать в этот день:

В этот день нельзя планировать и назначать важные встречи.

Именины в этот день празднуют – Георгий (Юрий, Егор), Ефрем, Касьян, Лаврентий, Муза, Александр, Федор.