Свято 29 травня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини

Святий Феодор народився в Єгипті. У нього була багата сім'я християн. У віці 14 років він втік з дому і відправився в Тавенську обитель преподобного Пахомія Великого. Феодора першого з усієї братії висвятили на священики, тому і прозвали його освяченим. Після смерті свого великого наставника він прийняв управління Тавенським монастирем, а пізніше став на чолі всіх Фіваїдських обителей. Преподобний Феодор прославився своєю святістю. Помер він у глибокій старості в 368 році.

Наші предки завжди говорили: "у Житника одна турбота – поле ячмінне боронити". У цей день готували ячну, пшоняну, манну або гречану кашу – це була традиційна страва, оскільки 29 травня молилися про гарний врожай зернових і злаків.

Вважалося, якщо 29 травня каша буде на столі, то буде великий урожай зернових і відповідно багато хліба на столі.

Головні прикмети цього дня

Якщо до цього дня зацвіла горобина - більше холодів не будуть і встановиться тепло.

Якщо 29 травня йде дощ і чутно квакання жаб у водоймах – скоро буде хороша погода.

На озерах з'явилися латаття - буде тепле і гарне літо.

Якщо в цей день гримить грім - буде хороший урожай зерна.

Якщо в цей день в гнізда прилітають ластівки - червень буде спекотним, якщо пташки продовжують грати в повітрі – перший місяць літа буде дощовим.

Що не можна робити в цей день:

У цей день не можна планувати і призначати важливі зустрічі.

Іменини в цей день святкують - Георгій (Юрій, Єгор), Єфрем, Касьян, Лаврентій, Муза, Олександр, Федір.