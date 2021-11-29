Праздник 29 ноября: что строго запрещено делать сегодня, у кого именины

29 ноября 2021 года православные чествуют память апостола Левия Матфея, одного из 12 учеников Иисуса Христа.
Что нельзя делать в этот день, важные приметы, запреты, традиции и обряды - читайте ниже в нашем материале.
До встречи со Спасителем он был сборщиком податей, а после - одним из ближайших учеников Мессии, свидетелем страданий, смерти и воскресения Христа.
В Библии сказано, что Левий Матфей перед уходом в далекие страны для проповедования христианства написал Евангелие на арамейском языке. Апостол был казнен на территории современной Грузии в римской крепости Апасарос за свои проповеди.
В народе праздник в честь апостола прижился под названием Матвеев день или Ветродуй, так как в эту дату обычно был сильный порывистый ветер - к тому же происходила оттепель и повышение температуры (даже бытовало выражение "на Матвея и зима потеет").
По традиции, люди ходили в этот день друг к другу в гости, угощались постными блюдами - уже длился Рождественский пост. От трудоемких работ отказывались, и время посвящали спокойному времяпровождению и отдыху.
В старину на украинских землях в этот день соблюдали особые правила, чтобы не навлечь на себя беду.
В этот день именины отмечают: Матвей, Федор, Семен, Виктор, Дмитрий, Иван, Николай.
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