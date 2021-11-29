Свято 29 листопада: що строго заборонено робити сьогодні, у кого іменини

29 листопада 2021 року православні вшановують пам'ять апостола Левія Матвія, одного з 12 учнів Ісуса Христа.
Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.
До зустрічі з Спасителем він був збирачем податей, а після - одним з найближчих учнів Месії, свідком страждань, смерті і воскресіння Христа.
У Біблії сказано, що Левій Матвій перед відходом в далекі країни для проповідування християнства написав Євангеліє арамейською мовою. Апостол був страчений на території сучасної Грузії в Римській фортеці Апасарос за свої проповіді.
У народі свято на честь апостола прижився під назвою Матвєєв день або Ветродуй, через те, що в цю дату зазвичай був сильний поривчастий вітер - до того ж відбувалася відлига і підвищення температури (навіть побутував вислів "на Матвія і зима потіє").
За традицією, люди ходили в цей день один до одного в гості, пригощалися пісними стравами - вже тривав Різдвяний піст. Від трудомістких робіт відмовлялися, і час присвячували спокійному проведенню часу і відпочинку.
За старих часів на українських землях в цей день дотримувалися особливих правил, щоб не накликати на себе біду.
У цей день іменини відзначають: Матвій, Федір, Семен, Віктор, Дмитро, Іван, Микола.
Як ми раніше писали, організатор розповів про новорічне свято в Києві та ялинку-2022.