Праздник 29 октября: что нужно сделать в этот особенный день, у кого день ангела

Мученик вместе со своими воинами был приставлен служить при распятии Христа. Лонгин был свидетелем настоящих чудес при Кресте Господнем (затмение солнца, землетрясение, распавшиеся камни, восставшие из открывшихся гробов мертвецы). Он уверовал в Господа именно после того, как своими глазами увидел чудеса.

Мученик Лонгин вонзил копье в ребра распятого Мессии и, когда кровь Господа попала ему в глаза, он прозрел. До этого момента он был слепой и ничто не помогало ему вылечиться. У наших предков Лонгин Сотник считался целителем глазных болезней.

Также ранее Лонгин считался целителем от болезней, связанных с глазами, но он еще помогал бороться с нечистой силой. Наши предки верили, что если он стоит у ворот, дому нечистые духи не страшны.

В этот день из сундуков доставали теплые вещи, которые выносили на холод и мороз, чтобы на них падал добрый и целебный солнечный свет.

В народе говорили, что "солнечный свет хоть и недолог, а в этот день нам дорог", или "солнечный свет морозцем прихвачен, добр и целебен".

Приметы этого дня:

Порывистый ветер – к дождю.

Юго-западный ветер – к ненастью, которое продлится достаточно долго.

Если дождь с утра пошел, то он продлится недолго. А вот начавшийся в обед дождик может затянуться на целые сутки.

Облака на небе редкие – к ясной и морозной погоде.

Мутная и бледная луна – к снегу и морозу.

Если ночное небо ясное и звездное, то на утро будет хорошая погода.

Домашняя птица на одной лапе стоит – к похолоданию.

Тучи против ветра идут – к дождю.

Тучи опускаются – к ненастью.

Иней на деревьях – к потеплению.

Что запрещено делать 29 октября

В этот день не делайте ничего важного. Могут произойти неприятные случайности, потери и воровство.

Чтобы не принести с работы домой чужую беду, уходя из нее начертите углем или карандашом на подошвах обуви крест и скажите: “Сниму крестом, царским перстом, то, что не от Бога, от чертова порога. Собаке злой выть, а мне рабу (раби) Божию (имя) здоровым быть. Аминь".

День ангела 29 октября отмечают: Алексей, Георгий, Евгений, Иван, Кузьма, Леонтий.