Свято 29 жовтня: що потрібно зробити в цей особливий день, у кого день ангела

Мученик разом зі своїми воїнами був приставлений служити при розп'ятті Христа. Лонгін був свідком справжніх чудес при Хресті Господньому (затемнення Сонця, землетрус, розпалися камені, повсталі з трун мерці). Він увірував у Господа саме після того, як своїми очима побачив чудеса.

Мученик Лонгін встромив спис в ребра розп'ятого Месії та, коли кров Господа потрапила йому в очі, він прозрів. До цього моменту він був сліпий і ніщо не допомагало йому вилікуватися. У наших предків Лонгін Сотник вважався цілителем очних хвороб.

Також раніше Лонгін вважався цілителем від хвороб, пов'язаних з очима, але він ще допомагав боротися з нечистою силою. Наші предки вірили, що якщо він стоїть біля воріт, дому нечисті духи не страшні.

У цей день зі скринь діставали теплі речі, які виносили на холод і мороз, щоб на них падав добрий і цілюще сонячне світло.

У народі говорили, що" сонячне світло хоч і недовгий, а в цей день нам доріг", або"сонячне світло морозцем прихоплений, добрий і цілющий".

Прикмети цього дня:

Поривчастий вітер - до дощу.

Південно-західний вітер - до негоди, яка триватиме досить довго.

Якщо дощ з ранку пішов, то він триватиме недовго. А ось почався в обід дощик може затягнутися на цілу добу.

Хмари на небі рідкісні - до ясної та морозної погоди.

Каламутний і блідий місяць - до снігу і морозу.

Якщо нічне небо ясне і зоряне, то на ранок буде хороша погода.

Домашня птиця на одній лапі стоїть - до похолодання.

Хмари проти вітру йдуть - до дощу.

Хмари опускаються - до негоди.

Іній на деревах - до потепління.

Що заборонено робити 29 жовтня

У цей день не робіть нічого важливого. Можуть статися неприємні випадковості, втрати і злодійство.

Щоб не принести з роботи додому чужу біду, йдучи з неї накресліть вугіллям або олівцем на підошвах взуття хрест і скажіть: “зніму хрестом, царським перстом, те, що не від Бога, від чортова порога. Собаці злий вити, а мені рабу (рабі) Божу (ім'я) здоровим бути. Амінь".

День ангела 29 жовтня відзначають: Олексій, Георгій, Євген, Іван, Кузьма, Леонтій.