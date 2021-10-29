Свято 29 жовтня: що потрібно зробити в цей особливий день, у кого день ангела

29 жовтня 2021 року православні християни вшановують пам'ять мученика Лонгіна Сотника, який народився в Каппадокії.
Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.
Мученик разом зі своїми воїнами був приставлений служити при розп'ятті Христа. Лонгін був свідком справжніх чудес при Хресті Господньому (затемнення Сонця, землетрус, розпалися камені, повсталі з трун мерці). Він увірував у Господа саме після того, як своїми очима побачив чудеса.
Мученик Лонгін встромив спис в ребра розп'ятого Месії та, коли кров Господа потрапила йому в очі, він прозрів. До цього моменту він був сліпий і ніщо не допомагало йому вилікуватися. У наших предків Лонгін Сотник вважався цілителем очних хвороб.
Також раніше Лонгін вважався цілителем від хвороб, пов'язаних з очима, але він ще допомагав боротися з нечистою силою. Наші предки вірили, що якщо він стоїть біля воріт, дому нечисті духи не страшні.
У цей день зі скринь діставали теплі речі, які виносили на холод і мороз, щоб на них падав добрий і цілюще сонячне світло.
У народі говорили, що" сонячне світло хоч і недовгий, а в цей день нам доріг", або"сонячне світло морозцем прихоплений, добрий і цілющий".
День ангела 29 жовтня відзначають: Олексій, Георгій, Євген, Іван, Кузьма, Леонтій.
Нагадаємо, що стали відомі подробиці про головну ялинку країни в Києві.