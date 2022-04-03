Праздник 3 апреля: что категорически сегодня нельзя делать, у кого именины

3 апреля отмечают день Кирилла Катанского (Сицилийского), который был епископом и святителем. В народе - просто Кирилла Катаника.
Что можно и нельзя делать, какие традиции, у кого день ангела и какие важные события произошли - читайте ниже в материале Lite.
В этот день было принято в последний раз кататься на санях, после чего их чистили, сушили и убирали до зимы.
Люди внимательно следили за всем происходящим вокруг, так как верили в приметы.
Именины сегодня празднуют: Владимир, Кирилл, Серафим, Фома, Яков.
Ранее мы писали, какие праздники и сколько выходных и рабочих дней в Украине планируется в апреле.
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