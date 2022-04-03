Свято 3 квітня: що категорично не можна сьогодні робити, у кого іменини

3 квітня відзначають день Кирила Катанського (Сицилійського), який був єпископом і святителем. У народі - просто Кирила Катаніка.

Що можна і не можна робити, які традиції, у кого День ангела і які важливі події відбулися - читайте нижче в матеріалі Lite.

У цей день було прийнято востаннє кататися на санях, після чого їх чистили, сушили і прибирали до зими. Люди уважно стежили за всім, що відбувається навколо, через те, що вірили в прикмети. Головні прикмети цього дня: Якщо гримить грім, рік видасться врожайним.

Літо буде дощовим, якщо з берези випускають багато соку.

Розпустилася мати-й-мачуха - до збільшення тепла.

Якщо на вулиці літають комарі, значить, буде тепло.

Ясна ніч говорить про швидке заморожування.

Якщо у висхідного сонця промені Жовті, значить, погода буде хорошою.

Сині хмари - до дощу і потепління.

Синиці співають - тепло звуть. Що не можна робити в цей день: Не можна дивитися на падаючі зірки - це принесе невдачу.

Не варто робити великі покупки 3 квітня – вони не прослужать довго і виявляться марними. Сьогодні Іменини святкують: Володимир, Кирило, Серафим, Хома, Яків.