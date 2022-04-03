Свято 3 квітня: що категорично не можна сьогодні робити, у кого іменини

3 квітня відзначають день Кирила Катанського (Сицилійського), який був єпископом і святителем. У народі - просто Кирила Катаніка.
Що можна і не можна робити, які традиції, у кого День ангела і які важливі події відбулися - читайте нижче в матеріалі Lite.
У цей день було прийнято востаннє кататися на санях, після чого їх чистили, сушили і прибирали до зими.
Люди уважно стежили за всім, що відбувається навколо, через те, що вірили в прикмети.
Сьогодні Іменини святкують: Володимир, Кирило, Серафим, Хома, Яків.
Раніше ми писали, які свята і скільки вихідних і робочих днів в Україні планується в квітні.
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