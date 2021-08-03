Праздник 3 августа: что строго запрещено делать, главные традиции и кто именинник

Православная церковь 3 августа чтит память святого Онуфрия Печерского и пророка Иезекииля. В народе день назвали Онуфрий Молчаливый.
Что нельзя делать в этот день, кто отмечает день ангела, важные традиции и приметы - читайте далее в нашем материале.
Онуфрий был монахом Киево-Печерского монастыря и жил в Антониевых пещерах в 12 веке. Его останки и сейчас находятся в монастыре. Сейчас точно не известно, почему Онуфрия причислили к лику святых. Но есть информация, что он был безмолвным затворником, держал строгие и длительные посты, как и многие окружающие его монахи. Он отличался суровым характером.
В этот день все нужно делать молча. Только в самом крайнем случае можно разговаривать. Даже такие длительные работы, как ремонт и уборка закромов, наши предки проводили в полной тишине. Считается, что если нарушить запрет, то будут ожидать неприятности и болезни.
Именины у Ивана, Анны, Федора, Онисима, Георгия, Онуфрия, Евгения, Романа, Петра и Семена.
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