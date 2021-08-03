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Свято 3 серпня: що строго заборонено робити, головні традиції і хто іменинник

Автор: Styler

Православна церква 3 серпня вшановує пам'ять святого Онуфрія Печерського і пророка Єзекіїля. У народі день назвали Онуфрій мовчазний.

Що не можна робити в цей день, хто відзначає день ангела, важливі традиції і прикмети - читайте далі в нашому матеріалі.

Онуфрій був ченцем Києво-Печерського монастиря і жив в Антонієвих печерах в 12 столітті. Його останки й зараз знаходяться в монастирі. Зараз точно не відомо, чому Онуфрія зарахували до лику святих. Але є інформація, що він був безмовним самітником, тримав суворі й тривалі пости, як і багато навколишніх його ченці. Він відрізнявся суворим характером.

Що не можна робити в цю дату

У цей день все потрібно робити мовчки. Тільки в самому крайньому випадку можна розмовляти. Навіть такі тривалі роботи, як ремонт і прибирання засіків, наші предки проводили в повній тиші. Вважається, що якщо порушити заборону, то чекатимуть неприємності й хвороби.

Прикмети на 3 серпня

  • З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:
  • холодна ніч-зима буде ранньою і морозною;
  • грозовий дощ - осінь буде сирою;
  • сорока голосно кричить - зима буде теплою;
  • багато жолудів - наступний рік буде вдалим;
  • павук не плете павутинку - скоро задощить.
  • Світлячки на виду – прикмета до ранньої осені.
  • Сонячні і погожі дні пророкують пустують на поверхні дрібні рибки.
  • Похолодає, якщо 3 серпня домашні гуси пробують полетіти.
  • Народжені в цей день - відкриті й щиросердні люди, вони завжди досягають поставленої мети.

Іменини в Івана, Анни, Федора, Онисима, Георгія, Онуфрія, Євгенія, Романа, Петра і Семена.

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