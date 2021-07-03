Праздник 3 июля: все приметы дня, что категорически нельзя делать, главные приметы

3 июля православные почитают память святого Мефодия, епископа Патарского, который жил в 3 веке на территории Малой Азии и был известен своим смирением.
Ниже в материале мы расскажем, что нельзя делать в этот день, а что нужно, а также о его основных приметах.
Он занимался обучением своей паствы, старался бороться с ересью, проявляя силу характера и убеждений. После смерти Мефодия осталось большое количество его сочинений, посвященных защите христианства, толкованию священного писания. Известно, что в 312 году епископ был схвачен язычниками и приговорен к смерти.
Существует древнее поверье, что если в этот день домой вернуться с добычей из перепелов, то в доме обязательно будет большой достаток и материальное благополучие.
Именинники этого дня – Афанасий, Глеб, Инна, Мефодий, Михаил, Мина, Римма. Не забудьте поздравить их с днем рождения.
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