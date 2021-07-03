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Свято 3 липня: всі прикмети дня, що категорично не можна робити, головні прикмети

Автор: Styler

3 липня православні шанують пам'ять святого Мефодія, єпископа Патарського, який жив в 3 столітті на території Малої Азії і був відомий своїм смиренням.

Нижче в матеріалі ми розповімо, що не можна робити в цей день, а що потрібно, а також про його основні прикмети.

Він займався навчанням своєї пастви, намагався боротися з єрессю, проявляючи силу характеру і переконань. Після смерті Мефодія залишилася велика кількість його творів, присвячених захисту християнства, тлумаченню Святого Письма. Відомо, що в 312 році єпископ був схоплений язичниками й засуджений до смерті.

Існує давнє повір'я, що якщо в цей день додому повернутися зі здобиччю з перепелів, то в будинку обов'язково буде великий достаток і матеріальне благополуччя.

Головні прикмети дня:

  • Мурахи збираються в невеликі купки - прикмета того, що потрібно очікувати дощу, грози і вітру.
  • Якщо павук ремонтує свою павутину - найближчими днями встановиться тепла і ясна погода.
  • Пішов дощ - значить, ще 40 днів йти буде.
  • Павук свою павутину не плете 3 липня, а ховається в укриття – буде дощ.
  • Жаба виповзла на траву, жаби по суші стрибати починають, Лебеді ввечері розкричалися – у всіх цих випадках чекайте дощу.

Що не можна робити в цей день

  • У цей день не можна сваритися з близькими людьми.
  • Не можна викидати залишки зі столу, краще віддати їх нужденним.

Іменинники цього дня - Афанасій, Гліб, Інна, Мефодій, Михайло, Міна, Римма. Не забудьте привітати їх з днем народження.

Читайте в нашому матеріалі про всі церковні свята липня 2021 року.

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