Праздник 3 июня: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины

Про все приметы и запреты - читайте ниже в нашем материале.

Константин Великий (285-337) был сыном Констанция Хлора и святой царицы Елены (ок. 250-330).

Девушки в этот день не заплетали косы, чтобы они были длиннее, а вечером собирались вместе у трех дорог и проводили специальный обряд, чтобы угодить святой покровительнице дня. Девицы плели и трепали воображаемый лен, будто бы пытаясь выбить из него серебряное семя, сучили кудель. Они верили, что святая Алена увидит старание и позаботится о судьбе девушек. Святую Елену наши предки считали покровительницей льна.

Главные приметы этого дня:

Кукушка закуковала, рябина зацвела и на дубе почти все почки раскрылись – пора лен сеять.

Если в день Елены ненастье, то и осень будет ненастная.

Хорошо рябина цветет – будет урожай льна.

Кукушка кукует – на хорошую погоду.

Если на святую Елену дождь с градом, то на Прокла (3 декабря) снег с крупой.

Ночью на небе маленьких звезд не видно – к дождю.

Звезды мерцают – к ненастью.

Появились мухоморы – скоро пойдут белые грибы.

Если сыроежки пошли раньше боровиков, то грибов в этом году почти не будет.

Луна в кругах – к пасмурной погоде.

Духота при восходе солнца – верный признак того, что погода испортится.

Что нельзя делать в этот день

Категорически нельзя ссориться и ругаться.

Нельзя рассказывать свой сон.

Нельзя сплетничать.

В этот день именины празднует Елена.