Праздник 3 июня: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины

3 июня православная церковь вспоминает святителя равноапостольного царя Константина и равноапостольную царицу Елену.
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Константин Великий (285-337) был сыном Констанция Хлора и святой царицы Елены (ок. 250-330).
Девушки в этот день не заплетали косы, чтобы они были длиннее, а вечером собирались вместе у трех дорог и проводили специальный обряд, чтобы угодить святой покровительнице дня. Девицы плели и трепали воображаемый лен, будто бы пытаясь выбить из него серебряное семя, сучили кудель. Они верили, что святая Алена увидит старание и позаботится о судьбе девушек. Святую Елену наши предки считали покровительницей льна.
В этот день именины празднует Елена.
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