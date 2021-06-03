Свято 3 червня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини

Про всі прикмети і заборони - читайте нижче в нашому матеріалі.

Костянтин Великий (285-337) був сином Констанція Хлора і Святої цариці Олени (ОК.250-330).

Дівчата в цей день не заплітали коси, щоб вони були довшими, а ввечері збиралися разом біля трьох доріг і проводили спеціальний обряд, щоб догодити святій покровительці дня. Дівиці плели і тріпали уявний льон, нібито намагаючись вибити з нього Срібне насіння, сучили кудель. Вони вірили, що Свята Олена побачить старання і подбає про долю дівчат. Святу Олену наші предки вважали покровителькою льону.

Головні прикмети цього дня:

Зозуля закуковала, горобина зацвіла і на дубі майже всі бруньки розкрилися - пора льон сіяти.

Якщо в день Олени негода, то і осінь буде непогожа.

Добре горобина цвіте - буде урожай льону.

Зозуля кує - на гарну погоду.

Якщо на святу Олену дощ з градом, то на Прокла (3 грудня) сніг з крупою.

Вночі на небі маленьких зірок не видно - до дощу.

Зірки мерехтять - до негоди.

З'явилися мухомори - скоро підуть білі гриби.

Якщо сироїжки пішли раніше боровиків, то грибів цього року майже не буде.

Місяць в колах - до похмурої погоди.

Духота при сході сонця - вірна ознака того, що погода зіпсується.

Що не можна робити в цей день

Категорично не можна сваритися і лаятися.

Не можна розповідати свій сон.

Не можна пліткувати.

У цей день іменини святкує Олена.