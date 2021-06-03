Свято 3 червня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини

3 червня православна церква згадує святителя рівноапостольного царя Костянтина і рівноапостольну царицю Олену.
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Костянтин Великий (285-337) був сином Констанція Хлора і Святої цариці Олени (ОК.250-330).
Дівчата в цей день не заплітали коси, щоб вони були довшими, а ввечері збиралися разом біля трьох доріг і проводили спеціальний обряд, щоб догодити святій покровительці дня. Дівиці плели і тріпали уявний льон, нібито намагаючись вибити з нього Срібне насіння, сучили кудель. Вони вірили, що Свята Олена побачить старання і подбає про долю дівчат. Святу Олену наші предки вважали покровителькою льону.
У цей день іменини святкує Олена.
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