RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Свято 3 червня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини

Автор: Lite

3 червня православна церква згадує святителя рівноапостольного царя Костянтина і рівноапостольну царицю Олену.

Про всі прикмети і заборони - читайте нижче в нашому матеріалі.

Костянтин Великий (285-337) був сином Констанція Хлора і Святої цариці Олени (ОК.250-330).

Дівчата в цей день не заплітали коси, щоб вони були довшими, а ввечері збиралися разом біля трьох доріг і проводили спеціальний обряд, щоб догодити святій покровительці дня. Дівиці плели і тріпали уявний льон, нібито намагаючись вибити з нього Срібне насіння, сучили кудель. Вони вірили, що Свята Олена побачить старання і подбає про долю дівчат. Святу Олену наші предки вважали покровителькою льону.

Головні прикмети цього дня:

  • Зозуля закуковала, горобина зацвіла і на дубі майже всі бруньки розкрилися - пора льон сіяти.
  • Якщо в день Олени негода, то і осінь буде непогожа.
  • Добре горобина цвіте - буде урожай льону.
  • Зозуля кує - на гарну погоду.
  • Якщо на святу Олену дощ з градом, то на Прокла (3 грудня) сніг з крупою.
  • Вночі на небі маленьких зірок не видно - до дощу.
  • Зірки мерехтять - до негоди.
  • З'явилися мухомори - скоро підуть білі гриби.
  • Якщо сироїжки пішли раніше боровиків, то грибів цього року майже не буде.
  • Місяць в колах - до похмурої погоди.
  • Духота при сході сонця - вірна ознака того, що погода зіпсується.

Що не можна робити в цей день

  • Категорично не можна сваритися і лаятися.
  • Не можна розповідати свій сон.
  • Не можна пліткувати.

У цей день іменини святкує Олена.

Нагадаємо, з'явився календар свят на червень 2021 року. Став відомо, скільки будемо відпочивати.

Ми також писали про те, що в Україні з'явиться нове свято.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Праздники