Праздник 3 марта и его приметы: что нельзя делать в этот день, у кого именины

3 марта 2020 года все православные христиане вспоминают святителя Льва, Папы Римского (440-461).
Он прославился своими сочинениями, миролюбием и действиями, направленными против разных еретических течений.
В 452 году он своей речью удержал предводителя гуннов, Аттилу, от разорения Рима, а в 455 году убедил короля вандалов, Гензериха, не проливать кровь невинных людей и не предавать огню Рим. Мощи святителя находятся в Ватиканском соборе в Риме.
В этот день наши предки почитали птичку-овсянку, которая считается вестницей прихода теплых деньков. Было принято печь пирожки и печенье из овсяной муки. Выпечкой угощали домочадцев, а также раскладывали во дворе, чтобы птицы могли полакомиться.
Именины сегодня отмечают: Василий, Виктор, Лев.
Отметим, что у христиан продолжается в эти дни Великий пост, который продлится до праздника Пасхи.
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