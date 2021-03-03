Праздник 3 марта и его приметы: что нельзя делать в этот день, у кого именины

В 452 году он своей речью удержал предводителя гуннов, Аттилу, от разорения Рима, а в 455 году убедил короля вандалов, Гензериха, не проливать кровь невинных людей и не предавать огню Рим. Мощи святителя находятся в Ватиканском соборе в Риме.

В этот день наши предки почитали птичку-овсянку, которая считается вестницей прихода теплых деньков. Было принято печь пирожки и печенье из овсяной муки. Выпечкой угощали домочадцев, а также раскладывали во дворе, чтобы птицы могли полакомиться.

Главные приметы этого дня:

Сухой день - к хорошему урожаю.

Если у сосульки в середине нет пустоты, налив хлебов будет богатым и полным.

Сны, увиденные 3 марта, считаются пустыми.

Звезды на небе мерцают и блестят - к холоду.

Редкие звезды - к пурге и вьюге.

Бледная луна - к сильному снегопаду, ясная - к стуже.

Туманный круг вокруг луны - к метели.

Волнистые облака на небе - к оттепели.

Белые облака - к ветру, сизые - к теплу.

Деревья трещат - к сильному морозу.

Дым из печи вниз идет - к снегу, вверх - к морозу.

Дрова трещат - к сильному морозу.

Полноводье - к хорошему сенокосу.

Много снега - к богатому урожаю хлеба.

Густой туман - лето будет плохим.

Услышать гром - будет урожай.

С этого дня начинает хорошо клевать окунь.

Заяц перебежит дорогу - будет неудача

Что категорически нельзя делать в этот день:

Нельзя делать операции и пломбировать зубы.

В этот день не завидуйте никому. Если вы сглазите человека, то сглаз вернется к вам бумерангом.

Именины сегодня отмечают: Василий, Виктор, Лев.

Отметим, что у христиан продолжается в эти дни Великий пост, который продлится до праздника Пасхи.