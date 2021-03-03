Свято 3 березня і його прикмети: що не можна робити в цей день, у кого іменини

3 березня 2020 року всі православні християни згадують святителя Лева, Папи Римського (440-461).
Він прославився своїми творами, миролюбністю і діями, спрямованими проти різних єретичних течій.
У 452 році він своєю промовою втримав ватажка гунів Аттілу, від розорення Риму, а в 455 році переконав короля вандалів, Гензериха, не проливати кров невинних людей і не зраджувати вогню Рим. Мощі святителя знаходяться в Ватиканському соборі в Римі.
У цей день наші пращури вшановували пташку-вівсянку, яка вважається вісницею приходу теплих днів. Було заведено пекти пиріжки й печиво з вівсяної муки. Пригощали випічкою домочадців, а також розкладали у дворі, щоб птахи могли поласувати.
Сьогодні іменини відзначають: Василь, Віктор, Лев.
Зазначимо, що у християн триває в ці дні Великий піст, який триватиме до свята Великодня.
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