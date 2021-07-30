Праздник 30 июля: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины

30 июля православные христиане вспоминают святую Маргариту Антиохийскую и Лазаря Галисийского.
В нашем материале ниже мы расскажем о самых главных приметах и запретах этого дня.
На Руси 30 июля считалось днем, когда сверкают молнии и зарницы без дождя. По поверьям, они предвещают пожары и портят зрение. Смотреть на них было запрещено: это могло принести беду.
Известно, что в католической церкви Маргариту включают в список 14 святых помощников – древних святых, которые помогали людям при различных обстоятельствах. В православии Маргарита Антиохийская известна под именем Марины.
Именины сегодня празднуют: Вероника, Леонид, Маргарита, Марина. Поздравьте их с днем ангела!
Как мы писали ранее, День молодежи перенесли на другую дату, когда все-таки будем праздновать.