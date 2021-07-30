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Праздник 30 июля: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины

Автор: Styler

30 июля православные христиане вспоминают святую Маргариту Антиохийскую и Лазаря Галисийского.

В нашем материале ниже мы расскажем о самых главных приметах и запретах этого дня.

На Руси 30 июля считалось днем, когда сверкают молнии и зарницы без дождя. По поверьям, они предвещают пожары и портят зрение. Смотреть на них было запрещено: это могло принести беду.

Известно, что в католической церкви Маргариту включают в список 14 святых помощников – древних святых, которые помогали людям при различных обстоятельствах. В православии Маргарита Антиохийская известна под именем Марины.

Главные приметы этого дня

  • Если в этот день гроза — к дождливой осени и зиме с метелями.
  • Если 30 июля выдалось жарким и без дождей, зимой будет мало снега и холодно.
  • Очень жаркий день и похолодание ночью — к ясному и солнечному дню.

Что нельзя делать в этот день

  • Запрещалось смотреть на молнию.
  • Нельзя без надобности выходить из дома.
  • Делать предложение руки и сердца. Свадьбу тоже лучше на этот день не планировать.
    Делать импульсивные покупки. Тех, кто сегодня сможет вообще не тратить деньги, ждет улучшение финансового положения.

Именины сегодня празднуют: Вероника, Леонид, Маргарита, Марина. Поздравьте их с днем ангела!

Как мы писали ранее, День молодежи перенесли на другую дату, когда все-таки будем праздновать.

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