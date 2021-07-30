Праздник 30 июля: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины

В нашем материале ниже мы расскажем о самых главных приметах и запретах этого дня.

На Руси 30 июля считалось днем, когда сверкают молнии и зарницы без дождя. По поверьям, они предвещают пожары и портят зрение. Смотреть на них было запрещено: это могло принести беду.

Известно, что в католической церкви Маргариту включают в список 14 святых помощников – древних святых, которые помогали людям при различных обстоятельствах. В православии Маргарита Антиохийская известна под именем Марины.

Главные приметы этого дня

Если в этот день гроза — к дождливой осени и зиме с метелями.

Если 30 июля выдалось жарким и без дождей, зимой будет мало снега и холодно.

Очень жаркий день и похолодание ночью — к ясному и солнечному дню.

Что нельзя делать в этот день

Запрещалось смотреть на молнию.

Нельзя без надобности выходить из дома.

Делать предложение руки и сердца. Свадьбу тоже лучше на этот день не планировать.

Делать импульсивные покупки. Тех, кто сегодня сможет вообще не тратить деньги, ждет улучшение финансового положения.

Именины сегодня празднуют: Вероника, Леонид, Маргарита, Марина. Поздравьте их с днем ангела!