Свято 30 липня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини

30 липня православні християни згадують святу Маргариту Антіохійську і Лазаря Галісійського.
У нашому матеріалі нижче ми розповімо про найголовніші прикмети і заборони цього дня.
На Русі 30 липня вважалося днем, коли виблискують блискавки та зірниці без дощу. За повір'ями, вони віщують пожежі й псують зір. Дивитися на них було заборонено: це могло принести біду.
Відомо, що в католицькій церкві Маргариту включають в список 14 святих помічників – древніх святих, які допомагали людям при різних обставинах. У православ'ї Маргарита Антіохійська відома під ім'ям Марини.
Іменини сьогодні святкують: Вероніка, Леонід, Маргарита, Марина. Привітайте їх з днем ангела!
Як ми писали раніше, День молоді перенесли на іншу дату, коли все-таки будемо святкувати.