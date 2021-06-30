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Праздник 30 июня: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины

Автор: Styler

30 июня года отмечается День Мануила. Этот день был особенным днем для наших предков, так как они верили, что именно сегодня люди становятся уязвимыми для нечистой силы.

В материале ниже читайте о главных запретах и приметах этого дня. Также мы расскажем, кто именинник.

В полях начинаю цвести васильки, а на водоемах – кувшинки.

На Мануила нечисть может вселятся в животных, например, испортить корове молоко. Чтобы защитить себя, надо было жечь на берегах водоемов костры и не впускать в дом бездомных животных.

Именно в этот день люди становятся несдержанными, озлобленными, раздражительными. Учащаются случаи преступлений и нападений.

Главные приметы этого дня:

  • Гроза на Мануила – к хорошему урожаю.
  • Багровый закат 30 июня - будет непогода.
  • Увидеть радугу на небе вечером 30 июня – погода будет ясной.
  • Яркий восход солнца – к богатому урожаю.
  • Вечерняя радуга на солнцестой предвещает хорошую погоду.
  • Красный закат – к сильным ветрам и ненастной погоде.

Что категорически нельзя делать в этот день:

  • В этот день нельзя рассказывать сон, который вам приснился.
  • В этот день нельзя купаться в водоемах юным девушкам.
  • Лучше в этот день остаться дома.

День ангела в этот день у Валерия. Не забудьте поздравить с именинами.

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