Праздник 30 июня: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины

30 июня года отмечается День Мануила. Этот день был особенным днем для наших предков, так как они верили, что именно сегодня люди становятся уязвимыми для нечистой силы.
В материале ниже читайте о главных запретах и приметах этого дня. Также мы расскажем, кто именинник.
В полях начинаю цвести васильки, а на водоемах – кувшинки.
На Мануила нечисть может вселятся в животных, например, испортить корове молоко. Чтобы защитить себя, надо было жечь на берегах водоемов костры и не впускать в дом бездомных животных.
Именно в этот день люди становятся несдержанными, озлобленными, раздражительными. Учащаются случаи преступлений и нападений.
День ангела в этот день у Валерия. Не забудьте поздравить с именинами.
Читайте также, почему Конституция Пилипа Орлика находится не в Украине.