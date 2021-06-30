Свято 30 червня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини

У полях починаю цвісти волошки, а на водоймах – латаття.

На Мануїла нечисть може вселяться в тварин, наприклад, зіпсувати корові молоко. Щоб захистити себе, треба було палити на берегах водойм багаття і не впускати в будинок бездомних тварин.

Саме в цей день люди стають нестриманими, озлобленими, дратівливими. Частішають випадки злочинів і нападів.

Головні прикмети цього дня:

Гроза на Мануїла - до хорошого врожаю.

Багряний захід 30 червня - буде негода.

Побачити веселку на небі ввечері 30 Червня – погода буде ясною.

Яскравий схід сонця - до багатого врожаю.

Вечірня Веселка на сонцестій віщує гарну погоду.

Червоний захід – до сильних вітрів і погоді.

Що категорично не можна робити в цей день:

У цей день не можна розповідати сон, який вам приснився.

У цей день не можна купатися у водоймах юним дівчатам.

Краще в цей день залишитися вдома.

День ангела в цей день у Валерія. Не забудьте привітати з іменинами.