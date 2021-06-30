Свято 30 червня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини

30 червня року відзначається День Мануїла. Цей день був особливим днем для наших предків, через те, що вони вірили, що саме сьогодні люди стають вразливими для нечистої сили.
У матеріалі нижче читайте про головні заборони і прикмети цього дня. Також ми розповімо, хто іменинник.
У полях починаю цвісти волошки, а на водоймах – латаття.
На Мануїла нечисть може вселяться в тварин, наприклад, зіпсувати корові молоко. Щоб захистити себе, треба було палити на берегах водойм багаття і не впускати в будинок бездомних тварин.
Саме в цей день люди стають нестриманими, озлобленими, дратівливими. Частішають випадки злочинів і нападів.
День ангела в цей день у Валерія. Не забудьте привітати з іменинами.
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