Праздник 30 мая: что нельзя делать сегодня и главные приметы

Какой праздник 30 мая 2021 года? Сегодня православная церковь вспоминает святого Ондрона, который является сторожем небесных ворот. Наши предки молились ему о дожде. Они просили святого открыть врата и выпустить осадки, чтобы живительная влага пролилась на поля и избавила людей от засухи.
По народному календарю, сегодня нужно окучивать картошку. Наши предки продолжали высаживать в грунт рассаду теплолюбивых растений (помидоров, перца, баклажанов). С посадкой старались не тянуть, чтобы холодные росы в августе не погубили растения.
Именины (День Ангела) сегодня, 30 мая, празднуют Евдокия и Степан (Стефан).
Смотрите также полный календарь праздников на июнь 2021.
Читайте и о том, кто и когда будет праздновать День Ангела в июне, и какие имена можно дать мальчику и девочке, рожденным в первый летний месяц.