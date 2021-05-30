Праздник 30 мая: что нельзя делать сегодня и главные приметы

Какой праздник 30 мая 2021 года? Сегодня православная церковь вспоминает святого Ондрона, который является сторожем небесных ворот. Наши предки молились ему о дожде. Они просили святого открыть врата и выпустить осадки, чтобы живительная влага пролилась на поля и избавила людей от засухи.

По народному календарю, сегодня нужно окучивать картошку. Наши предки продолжали высаживать в грунт рассаду теплолюбивых растений (помидоров, перца, баклажанов). С посадкой старались не тянуть, чтобы холодные росы в августе не погубили растения.

Именины (День Ангела) сегодня, 30 мая, празднуют Евдокия и Степан (Стефан).