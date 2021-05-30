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Свято 30 травня: що не можна робити сьогодні і головні прикмети

Автор: Lite

Яке свято 30 травня 2021 року? Сьогодні православна церква згадує святого Ондрона, який є сторожем небесних воріт. Наші предки молилися йому про дощ. Вони просили святого відкрити ворота і випустити опади, щоб цілюща волога пролилася на поля і позбавила людей від посухи.

За народним календарем, сьогодні потрібно підгортати картоплю. Наші предки продовжували висаджувати в грунт розсаду теплолюбних рослин (помідорів, перцю, баклажанів). З посадкою намагалися не тягнути, щоб холодні роси в серпні не погубили рослини.

Іменини (День Ангела) сьогодні, 30 травня, святкують Євдокія і Степан (Стефан).

Головні прикмети цього дня

  • Йде дощ на зростаючу місяць - буде літо з дощами
  • Якщо в цей день вітер дме з півночі - бути холодному літу.
  • Холодний день - буде влітку град.
  • Свині риють болота - буде літо зі зливами.
  • Яблуні, бузок і горобина в цвіту в цей день - буде хороший клюв, можна вирушати на риболовлю.
  • Видно блакитне світіння на високих гострих предметах - скоро буде гроза.
  • Дятел стукає в ясний день - скоро піде злива.

Що не можна робити в цей день:

  • У цей день не можна приймати ніякі подарунки.
  • Не можна пекти хліб.
  • Заборонялося 30 травня ходити в ліси і поля. Наші предки вважали, що в цей день виповзають зі своїх гнізд змії. Плазуни могли напасти на людей.

Дивіться також повний календар свят на червень 2021.

Читайте й про те, хто і коли святкуватиме День Ангела у червні, та які імена можна дати хлопчику і дівчинці, народженим у перший літній місяць.

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