Праздник 31 декабря: важные приметы и запреты этого дня, у кого именины

31 декабря 2021 года православный мир чтит память святителя Модеста, архиепископа Иерусалимского, который жил в VII веке и прославился праведными деяниями, восстановлением разрушенных христианских святынь после персидского нашествия, в том числе и Гроба Господня.
Что нельзя делать в этот день, важные приметы, запреты, традиции и обряды - читайте ниже в нашем материале.
В народе праздник также известен как Новолетие, и в последний день года наши предки проводили особые обряды для защиты семьи и хозяйства от всякой беды, гадали на судьбу и придерживались определенных строгих правил, чтобы не растерять достаток в приходящем году.
Как гласят церковные предания, Модест родился в христианской семье и уже в юности решил посвятить себя служению Богу. Он принял монашеский постриг и вскоре стал настоятелем обители святого Феодосия Великого в Палестине.
Когда пришла армия царя Персии Хозроя и перебила 90 тысяч христиан, пленив предстоятеля Иерусалимской Церкви патриарха Захарию, Модест стал исполнять его обязанности. Святителю удалось восстановить храмы и святыни и похоронить останки убитых иноков из обители святого Саввы Освященного.
В Киевской Руси-Украине Модеста считали покровителем скота, и в день памяти святителя молились о защите животных от падежа.
Наши предки верили, что 31 декабря на Новолетие можно гадать на погоду, урожай и узнать свое будущее.
Один из способов был такой: нужно лечь на ток, где молотят хлеб, и внимательно слушать звуки. Если послышится звон, значит скоро будет свадьба, если молотьба - жди богатство, а вот гул был очень дурным предзнаменованием и сулил смерть.
Строгие запреты в эту дату были связаны с поверьем, что в последний день года нечистая сила особо активничает и в течение суток бродит по земле, пытаясь причинить людям вред.
В этот день именины празднуют: Фаддей, Марк, Владимир, Мартин, Михаил, Севастьян, Федор, Сергей, Георгий, Елизавета.
31 декабря - это канун Нового года. Люди собираются за столом и встречают новый 2022 год.