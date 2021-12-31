Свято 31 Грудня: важливі прикмети і заборони цього дня, у кого іменини

У народі свято також відоме як Новоліття, і в останній день року наші предки проводили особливі обряди для захисту сім'ї та господарства від всякої біди, ворожили на долю і дотримувалися певних строгих правил, щоб не розгубити достаток в наступному році.

Як свідчать церковні перекази, Модест народився в християнській родині і вже в юності вирішив присвятити себе служінню Богу. Він прийняв чернечий постриг і незабаром став настоятелем обителі святого Феодосія Великого в Палестині.

Коли прийшла армія царя Персії Хозроя і перебила 90 тисяч християн, полонивши предстоятеля Єрусалимської Церкви Патріарха Захарію, Модест став виконувати його обов'язки. Святителю вдалося відновити храми і святині і поховати останки убитих ченців з обителі святого Сави Освяченого.

У Київській Русі-Україні Модеста вважали покровителем худоби, і в день пам'яті святителя молилися про захист тварин від падежу.

Наші предки вірили, що 31 грудня на Новоліття можна гадати на погоду, урожай і дізнатися своє майбутнє.

Один із способів був такий: потрібно лягти на струм, де молотять хліб, і уважно слухати звуки. Якщо почується дзвін, значить скоро буде весілля, якщо молотьба - чекай багатство, а ось гул був дуже поганою ознакою і обіцяв смерть.

Повір'я і заборони 31 грудня:

Суворі заборони в цю дату були пов'язані з повір'ям, що в останній день року нечиста сила особливо активна і протягом доби бродить по землі, намагаючись заподіяти людям шкоду.

Вважалося, що не можна залишати ножі на видному місці, через те, що біси можуть домашнє щастя порізати.

Молоко у відкритому посуді теж заборонялося залишати, інакше злі духи можуть туди забратися і зіпсувати здоров'я людини.

Господині не повинні зашивати сьогодні одяг, щоб не довелося займатися виправленням помилок весь наступний рік.

Жінкам 31 грудня не можна стригти волосся, а то в новому році вони порідшають.

Входити в Новий рік з боргами називали поганою прикметою, тому рекомендується розрахуватися з усіма до 1 січня.

Головні прикмети 31 грудня:

Якщо до цього дня не випав сніг і не покрив поле заметами, то чекай дуже поганий урожай;

Яка погода на Новоліття, така і через півроку буде;

Якщо дме західний або південно-західний вітер, то скоро буде потепління;

У цей день іменини святкують: Тадей, Марк, Володимир, Мартін, Михайло, Севастьян, Федір, Сергій, Георгій, Єлизавета.

31 грудня -це переддень Нового року. Люди збираються за столом і зустрічають Новий 2022 рік.