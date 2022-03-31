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Праздник 31 марта: что категорически нельзя делать в день Кирилла, основные приметы

Какой сегодня праздник (freepic.com)
Автор: Styler

31 марта православные христиане вспоминают святого Кирилла Иерусалимского, который жил приблизительно в 315 году.

Что можно и нельзя делать, какие традиции, у кого день ангела и какие важные события произошли - читайте ниже в материале Lite.

Свое детство Кирилл провел в Иерусалиме, получил хорошее образование, его родители воспитывали в строгости и в христианском благочестии. Когда ему исполнилось 18 лет, он принял монашество, а в 345 году его посвятили в сан пресвитера. В 350 году умер архиепископ Иерусалимский Максим III и Кирилла поставили его приемником.

31 марта наши предки еще опасались заморозков. Люди говорили: "На Кирилла и спереди, и сзади — зима". И еще так: "На Кириллов марток продерет холодок".

Главные приметы этого дня:

  • Если к этому дню на склонах появились первые цветы мать-и-мачехи, то в апреле будет тепло.
  • Снег долго грудами лежит – у скота легкий год будет.
  • Снег гладкий – к неурожаю, шершавый – к урожаю.
  • Если в этот день появились комары – к солнечной и ясной погоде.
  • Много комаров в лесу – хорошо уродят овес и ягоды.
  • Мошкара кружится – к урожаю грибов.
  • Если в этот день комара убьете, то вам простится сорок грехов.
  • Если в этот день лебеди прилетели – будет тепло.

Что категорически нельзя делать в этот день:

  • Не занимайте и не одалживайте деньги - иначе будет много долгов целый год.
  • Нельзя стричь волосы и ногти – к мелким житейским неприятностям.
  • Нельзя ходить в гости, чтобы свою удачу в чужом доме не оставить.

Кроме Кирилла в этот день празднует именины еще и Трофим. Поздравьте их с днем ангела!

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