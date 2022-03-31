Праздник 31 марта: что категорически нельзя делать в день Кирилла, основные приметы

31 марта православные христиане вспоминают святого Кирилла Иерусалимского, который жил приблизительно в 315 году.
Что можно и нельзя делать, какие традиции, у кого день ангела и какие важные события произошли - читайте ниже в материале Lite.
Свое детство Кирилл провел в Иерусалиме, получил хорошее образование, его родители воспитывали в строгости и в христианском благочестии. Когда ему исполнилось 18 лет, он принял монашество, а в 345 году его посвятили в сан пресвитера. В 350 году умер архиепископ Иерусалимский Максим III и Кирилла поставили его приемником.
31 марта наши предки еще опасались заморозков. Люди говорили: "На Кирилла и спереди, и сзади — зима". И еще так: "На Кириллов марток продерет холодок".
Кроме Кирилла в этот день празднует именины еще и Трофим. Поздравьте их с днем ангела!
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