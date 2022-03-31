Свято 31 березня: що категорично не можна робити в день Кирила, основні прикмети

31 березня православні християни згадують святого Кирила Єрусалимського, який жив приблизно в 315 році.
Що можна і не можна робити, які традиції, у кого День ангела і які важливі події відбулися - читайте нижче в матеріалі Lite.
Своє дитинство Кирило провів в Єрусалимі, отримав гарну освіту, його батьки виховували в строгості і в християнському благочесті. Коли йому виповнилося 18 років, він прийняв чернецтво, а в 345 році його присвятили в сан пресвітера. У 350 році помер архієпископ Єрусалимський Максим III і Кирила поставили його приймачем.
31 березня наші предки ще побоювалися заморозків. Люди говорили: "на Кирила і спереду, і ззаду — зима". І ще так: "на Кирилів марток продере холодок".
Крім Кирила у цей день святкує іменини ще й Трохим. Привітайте їх з днем ангела!
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