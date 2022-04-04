Праздник 4 апреля: что категорически нельзя делать в день Василия, приметы

4 апреля в народном календаре почитается Василий Теплый - священник Василий Анкирский, святой мученик, который жил в IV веке.
Что можно и нельзя делать, какие традиции, у кого день ангела и какие важные события произошли - читайте ниже в материале Lite.
Другие названия праздника: Василий Солнечник, Капельник, Парник, День святого Василия.
В этот день наши предки внимательно следили за солнцем и природой, чтобы потом предсказать, что сулит год и что ждать от погоды. Так, на 4 апреля (22 марта по старому стилю), обычно было тепло и солнечно.
4 апреля было принято чинить свою обувь. При этом уже изношенную выбрасывали без сожаления. Выносить старую обувь на выброс необходимо было только носками вперед. В противном случае верили, что старые проблемы, с которыми приходилось иметь дело в этой обуви, могут вернуться.
Именины празднуют: Аглаида, Аполлинария, Василий, Василиса, Дарья, Дросида, Исаакий, Мамфуса, Полина и Таисия. Не забудьте поздравить этих людей с днем ангела.
Ранее мы писали, какие праздники и сколько выходных и рабочих дней в Украине планируется в апреле.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!