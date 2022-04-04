Свято 4 квітня: що категорично не можна робити в день Василя, прикмети

Інші назви свята: Василь Солнечник, Капельник, Парник, День святого Василя.

У цей день наші предки уважно стежили за Сонцем і природою, щоб потім передбачити, що обіцяє рік і що чекати від погоди. Так, на 4 квітня (22 березня за старим стилем), зазвичай було тепло і сонячно.

Головні прикмети цього дня:

Якщо на Василя Теплого сонце сходить в колах - буде хороший урожай;

Якщо в цей день сині хмари на небі - передвісники теплої і вологої погоди;

Якщо в цей день бачили Шпаків говорили - "Квітневий шпак - весни гонець".

Якщо сніг тане з північного боку мурашника, то літо буде теплим, а якщо з Південної - холодним;

Якщо в цей день сонце пригріє, то все разом поспіє;

Якщо в цей день сонце сходить - старим радість; а заходить - молодим солодкість".

4 квітня було заведено лагодити своє взуття. При цьому вже зношену викидали без жалю. Виносити старе взуття на викид необхідно було тільки шкарпетками вперед. В іншому випадку вірили, що старі проблеми, з якими доводилося мати справу в цьому взутті, можуть повернутися.

Іменини святкують: Аглаїда, Аполлінарія, Василь, Василиса, Дарина, Дросида, Ісаакій, Мамфуса, Поліна і Таїсія. Не забудьте привітати цих людей з днем ангела.