Свято 4 квітня: що категорично не можна робити в день Василя, прикмети

4 квітня в народному календарі вшановується Василь теплий-священик Василь Анкирський, святий мученик, який жив в IV столітті.
Що можна і не можна робити, які традиції, у кого День ангела і які важливі події відбулися - читайте нижче в матеріалі Lite.
Інші назви свята: Василь Солнечник, Капельник, Парник, День святого Василя.
У цей день наші предки уважно стежили за Сонцем і природою, щоб потім передбачити, що обіцяє рік і що чекати від погоди. Так, на 4 квітня (22 березня за старим стилем), зазвичай було тепло і сонячно.
4 квітня було заведено лагодити своє взуття. При цьому вже зношену викидали без жалю. Виносити старе взуття на викид необхідно було тільки шкарпетками вперед. В іншому випадку вірили, що старі проблеми, з якими доводилося мати справу в цьому взутті, можуть повернутися.
Іменини святкують: Аглаїда, Аполлінарія, Василь, Василиса, Дарина, Дросида, Ісаакій, Мамфуса, Поліна і Таїсія. Не забудьте привітати цих людей з днем ангела.
Раніше ми писали, які свята і скільки вихідних і робочих днів в Україні планується в квітні.
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