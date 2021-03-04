Праздник 4 марта: что не стоит делать в день Архипа и Федота, приметы

У наших предков существовал обычай подавать милостыню нищим, звать к себе в гости, кормить с собственного стола.

Это очень хороший праздник, который приносит много добра. Однако приметы на 4 марта все же предупреждают о том, что категорически нельзя делать в этот праздник, чтобы не испортить себе везение.

4 марта говорят, что больше всего богатства принесет испеченный каравай. Его нужно съесть полностью, а крошки выбрасывать нельзя. Их нужно посолить и отдать птицам. Тогда весь год в семье будет очень зажиточным.

Главные приметы этого дня:

Картошка в подвале прорастает – скоро придет весна.

Солнечный день – признак того, что год будет плодородным.

Если испечь в этот день каравай, съесть его, а крошки перебросить через спину, то весь год семья не будет ни в чем нуждаться.

Увидеть 4 марта падающую звезду – к несчастью.

Заболеть 4 марта – к долгой болезни, в результате которой возможен смертельный исход.

Красный месяц на небе – погода будет теплой, но сырой.

Что нельзя делать 4 марта

В этот день запрещается ругаться, скандалить и употреблять плохие слова.

В этот день не выходите из дома, ведь недоброжелатели могут вас сглазить.

Не выносите мусор из дома.

Именинники – Архип, Богдан, Евгений, Макар, Максим, Федот, Филимон.