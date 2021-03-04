Праздник 4 марта: что не стоит делать в день Архипа и Федота, приметы

4 марта 2020 года православная церковь чтит память святых Архипа и Федота.
У наших предков существовал обычай подавать милостыню нищим, звать к себе в гости, кормить с собственного стола.
Это очень хороший праздник, который приносит много добра. Однако приметы на 4 марта все же предупреждают о том, что категорически нельзя делать в этот праздник, чтобы не испортить себе везение.
4 марта говорят, что больше всего богатства принесет испеченный каравай. Его нужно съесть полностью, а крошки выбрасывать нельзя. Их нужно посолить и отдать птицам. Тогда весь год в семье будет очень зажиточным.
Именинники – Архип, Богдан, Евгений, Макар, Максим, Федот, Филимон.
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