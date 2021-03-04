RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Свято 4 березня: що не варто робити в день Архипа і Федота, прикмети

Автор: Lite

4 березня 2020 року православна церква вшановує пам'ять святих Архипа і Федота.

У наших предків існував звичай подавати милостиню жебракам, кликати до себе в гості, годувати з власного столу.

Це дуже гарне свято, яке приносить багато добра. Однак прикмети на 4 березня все ж попереджають про те, що категорично не можна робити в це свято, щоб не зіпсувати собі везіння.

4 березня кажуть, що найбільше багатства принесе спечений коровай. Його потрібно з'їсти повністю, а крихти викидати не можна. Їх потрібно посолити і віддати птахам. Тоді весь рік у сім'ї буде дуже заможним.

Головні прикмети цього дня:

  • Картопля в підвалі проростає – скоро прийде весна.
  • Сонячний день – ознака того, що рік буде родючим.
  • Якщо спекти в цей день коровай, з'їсти його, а крихти перекинути через спину, то весь рік сім'я не буде ні в чому мати потребу.
  • Побачити 4 березня падаючу зірку – до нещастя.
  • Захворіти 4 березня – до довгої хвороби, в результаті якої можливий смертельний результат.
  • Червоний місяць на небі – погода буде теплою, але сирий.

Що не можна робити 4 березня

  • У цей день забороняється лаятися, скандалити і вживати погані слова.
  • У цей день не виходьте з дому, адже недоброзичливці можуть вас наврочити.
  • Не виносьте сміття з хати.

Іменинники – Архип, Богдан, Євген, Макар, Максим, Федот, Филимон.

Читайте також коли будемо святкувати Прощену неділю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Праздники
Читайте також
Скільки українці будуть відпочивати в березні: список вихідних
Масниця в Україні в 2021 році: всі традиції і звичаї по днях
Прогноз погоди