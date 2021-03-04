Свято 4 березня: що не варто робити в день Архипа і Федота, прикмети

4 березня 2020 року православна церква вшановує пам'ять святих Архипа і Федота.
У наших предків існував звичай подавати милостиню жебракам, кликати до себе в гості, годувати з власного столу.
Це дуже гарне свято, яке приносить багато добра. Однак прикмети на 4 березня все ж попереджають про те, що категорично не можна робити в це свято, щоб не зіпсувати собі везіння.
4 березня кажуть, що найбільше багатства принесе спечений коровай. Його потрібно з'їсти повністю, а крихти викидати не можна. Їх потрібно посолити і віддати птахам. Тоді весь рік у сім'ї буде дуже заможним.
Іменинники – Архип, Богдан, Євген, Макар, Максим, Федот, Филимон.
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