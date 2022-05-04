Праздник 4 мая: что сегодня нельзя категорически нельзя делать, приметы

4 мая почитается память священномученика Януария, являющегося покровителем Неаполя.
Что можно и нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины - читайте в материале Lite.
Святой Януарий известен в католическом мире чудом, регулярно происходящим на его реликвиях. В настоящее время чудо совершается трижды в год.
Священномученик Януарий является одним из важнейших святых в католическом и православном мирах. Считается, что он может выполнить любую просьбу три раза в год и в день его почтения. Для этого важно совершить правильную молитву о прошении и благодарности.
Именины сегодня у Алексея, Исакия, Дениса, Кондрата, Максима, Федора, Ивана, Николая и Александра. Поздравьте этих людей с днем ангела, им будет приятно.