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Свято 4 травня: що сьогодні не можна категорично не можна робити, прикмети

Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

4 травня вшановується пам'ять священномученика Януарія, який є покровителем Неаполя.

Що можна і не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини - читайте в матеріалі Lite.

Святий Януарій відомий в католицькому світі дивом, регулярно відбувається на його реліквіях. В даний час диво відбувається тричі на рік.

Священномученик Януарій є одним з найважливіших святих в католицькому і православному світах. Вважається, що він може виконати будь-яке прохання три рази на рік і в день його поваги. Для цього важливо зробити правильну молитву про прохання і подяки.

Прикмети цього дня

  • Дощ 4 травня йде з високих хмар - земля просочиться вологою добре.
  • Перший грім звучить сильно і гучно - чекайте багатого врожаю хліба.
  • Дрібний дощ 4 травня йде повільно - буде негода.
  • Черемха в цей день почала цвісти - чекайте дуже жаркого і посушливого літа. Чим раніше з'являться квіти, тим сильніше буде спека.
  • Квіток на черемху з'явилося дуже багато - чекайте літніх дощів.

Що можна робити в цей день

  • У цей день сміливо складайте плани на найближчий час - вони обов'язково збудуться.
  • Рекомендується в цей день завершити всі заплановані раніше справи.

Що не можна робити в цей день

  • Сьогодні не рекомендується багато працювати, заощаджуйте свої сили і намагайтеся відпочивати по можливості.
  • Також в цей день не рекомендується робити дорогі покупки.
  • 4 травня також слід бути особливо обережними з технікою та транспортом.

Іменини сьогодні в Олексія, Ісакія, Дениса, Кіндрата, Максима, Федора, Івана, Миколи та Олександра. Привітайте цих людей з днем ангела, їм буде приємно.

Нагадаємо, що українців попередили про можливі провокації окупантів під час поминальних днів.

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