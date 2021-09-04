Праздник 4 сентября: что категорически запрещено сегодня и кого нужно поздравить

В народе этот день называют Агафон-огуменник, про которого говорили, что он "леших вон гонит".

Главные поверья и традиции в этот день были связаны с лешими. В этот день они, согласно верованиям, приходили, чтобы повеселиться и разбросать сено. При этом к этим лесным духам люди всегда относились с уважением.

Традиции 4 сентября

В этот день люди выходили на "дозоры". Для этого нужно было провести странное перевоплощение: обвязать голову полотенцем, надеть тулуп наизнанку и взять с собой кочергу.

Вообще же, раньше лешего очень почитали, поскольку он был добрым духом, следившим, чтобы никто не нанес никакого вреда хозяйству. Говорили, что леший никогда не будет вредить людям, совершающим добрые дела.

Считалось, что этот лесной старичок не только проказничает, но и помогает людям, особенно тем, кто его прикормит.

И, чтобы задобрить лешего, женщины пекли пироги и оставляли их повсюду, чтобы духи подкрепились и после не вредили хозяевам дома.

Главные приметы этого дня

Если в лесу много грибов, то рыбацкий улов будет скудным.

Мало грибов, но много орехов - к холодной и снежной зиме.

Никогда не ходите в лес 4 сентября, леший может вам напакостничать.

В этот день нельзя дарить и принимать подарки, иначе накличешь на себя неприятности.

Доброе дело, сделанное в этот день, вернется втрое большим добром.

Сны в эту ночь будут вещими. В том плане, что они подскажут, как себя вести в сложных ситуациях, чтобы выйти из них победителем.

Что нельзя делать сегодня

Главным запретом этого дня является: принимать или дарить подарки. Считается, что в противном случае неприятности одна за другой накроют как дарителя, так и того, кто получил презент.

Не стоит убираться в доме. Особенно подметать или мыть пол.

Именины празднуют Александра, Ариадна, Афанасий, Гавриил.