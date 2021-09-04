Свято 4 вересня: що категорично заборонено сьогодні і кого потрібно привітати

4 вересня в церковному календарі вшановують пам'ять мученика Агафоніка Никодимійського, який постраждав за віру в IV столітті.
Що заборонено робити сьогодні, які традиції і прикмети важливо дотримуватися і кого привітати з днем ангела - читайте нижче в нашому матеріалі.
У народі цей день називають Агафон-огуменник, про якого говорили, що він "лісовиків геть жене".
Головні повір'я і традиції в цей день були пов'язані з лісовиками. У цей день вони, згідно з віруваннями, приходили, щоб повеселитися і розкидати сіно. При цьому до цих лісових духів люди завжди ставилися з повагою.
У цей день люди виходили на "дозори". Для цього потрібно було провести дивне перевтілення: обв'язати голову рушником, надіти кожух навиворіт і взяти з собою кочергу.
Взагалі ж, раніше лісовика дуже шанували, оскільки він був добрим духом, що стежив, щоб ніхто не завдав ніякої шкоди господарству. Говорили, що лісовик ніколи не буде шкодити людям, які здійснюють добрі справи.
Вважалося, що цей лісовий дідок не тільки пустує, але і допомагає людям, особливо тим, хто його підгодує.
І, щоб задобрити лісовика, жінки пекли пироги і залишали їх всюди, щоб духи підкріпилися і після не шкодили господарям будинку.
Іменини святкують Олександра, Аріадна, Афанасій, Гавриїл.
Нагадаємо, що у вересні в Україні буде мінімум вихідних днів.