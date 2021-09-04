Свято 4 вересня: що категорично заборонено сьогодні і кого потрібно привітати

У народі цей день називають Агафон-огуменник, про якого говорили, що він "лісовиків геть жене".

Головні повір'я і традиції в цей день були пов'язані з лісовиками. У цей день вони, згідно з віруваннями, приходили, щоб повеселитися і розкидати сіно. При цьому до цих лісових духів люди завжди ставилися з повагою.

Традиції 4 вересня

У цей день люди виходили на "дозори". Для цього потрібно було провести дивне перевтілення: обв'язати голову рушником, надіти кожух навиворіт і взяти з собою кочергу.

Взагалі ж, раніше лісовика дуже шанували, оскільки він був добрим духом, що стежив, щоб ніхто не завдав ніякої шкоди господарству. Говорили, що лісовик ніколи не буде шкодити людям, які здійснюють добрі справи.

Вважалося, що цей лісовий дідок не тільки пустує, але і допомагає людям, особливо тим, хто його підгодує.

І, щоб задобрити лісовика, жінки пекли пироги і залишали їх всюди, щоб духи підкріпилися і після не шкодили господарям будинку.

Головні прикмети цього дня

Якщо в лісі багато грибів, то рибальський улов буде мізерним.

Мало грибів, але багато горіхів - до холодної і сніжної зими.

Ніколи не ходіть в ліс 4 вересня, Лісовик може вам зробити лихо.

У цей день не можна дарувати і приймати подарунки, інакше накличеш на себе неприємності.

Добра справа, зроблена в цей день, повернеться втричі більшим добром.

Сни в цю ніч будуть віщими. У тому плані, що вони підкажуть, як себе вести в складних ситуаціях, щоб вийти з них переможцем.

Що не можна робити сьогодні

Головною забороною цього дня є: приймати або дарувати подарунки. Вважається, що в іншому випадку неприємності одна за одною накриють як дарувальника, так і того, хто отримав презент.

Не варто забиратися в будинку. Особливо підмітати або мити підлогу.

Іменини святкують Олександра, Аріадна, Афанасій, Гавриїл.