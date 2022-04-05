Праздник 5 апреля: что категорически нельзя делать в этот особенный день, у кого именины

Преподобномученик Никон родился в Неаполе. Его отец был язычником, а мать - христианкой. Возмужав, Никон оставался язычником. Как Никон стал святым, а также какие приметы связаны с этим днем – читайте ниже.

Он служил воином и отличался необычайной храбростью и силой. Однажды Никон со своим отрядом был окружен врагами. В смертельной опасности он вспомнил христианские наставления матери и, осенив себя крестным знамением, помолился Богу, обещая в случае спасения креститься. Он избежал неминуемой смерти и, возвратясь домой, по благословению матери, отправился на поиски священника, что было нелегким делом во времена гонений.

На корабле святой Никон добрался до острова Хиос, взошел там на высокую гору и 8 дней пребывал в посте и молитве, прося Господа помочь ему. В сонном видении святому Никону явился Ангел Божий, указавший ему путь.

Святой Никон направился на гору Ганос, где скрывалось много иноков, возглавляемых Феодосием, епископом Кизическим. От епископа святой Никон принял таинство Крещения и Ангельский образ Схимонах. Поселившись в пещерном храме, святой Никон был примером для всей братии.

Также 5 апреля отмечают Международный день супа, а также День геолога.

Главные приметы 5 апреля

Теплый день, но ночью произошли заморозки — значит, в апреле будет стоять хорошая погода.

Если в этот день пить мятный чай, то вся семья будет здоровой в течение года.

Если 5 апреля первый весенний гром слышится, а снег еще не сошел — значит, впереди ожидается холодное лето.

Если речная волна идет против течения - ждите ухудшения погоды и осадков.

Ночью 5 апреля видно ясное небо со звездами - утром ждите заморозков.

Что нельзя делать 5 апреля

Никонов день принято проводить, закрывшись от остальных людей, послужив его примеру жизни в пещере.

В этот день нельзя ставить под угрозу близких, потому что вероятность нанести вред – высокая.

Именины в этот день празднуют Анастасия, Варвара, Лидия, Пелагея, Алексей, Егор, Макар, Сергей.