Свято 5 квітня: що категорично не можна робити в цей особливий день, у кого іменини

Преподобномученик Никон народився в Неаполі. Його батько був язичником, а мати - християнкою. Змужнівши, Никон залишався язичником. Як Никон став святим, а також які прикмети пов'язані з цим днем – читайте нижче.

Він служив воїном і відрізнявся надзвичайною хоробрістю і силою. Одного разу Никон зі своїм загоном був оточений ворогами. У смертельній небезпеці він згадав християнські настанови матері і, осінивши себе хресним знаменням, помолився Богу, обіцяючи в разі порятунку хреститися. Він уникнув неминучої смерті і, повернувшись додому, з благословення матері, відправився на пошуки священика, що було нелегкою справою за часів гонінь.

На кораблі Святий Никон дістався до острова Хіос, зійшов там на високу гору і 8 днів перебував у пості і молитві, просячи Господа допомогти йому. У сонному баченні святому Никону з'явився Ангел Божий, який вказав йому шлях.

Святий Никон попрямував на гору Ганос, де переховувалося багато ченців, очолюваних Феодосієм, єпископом Кізичним. Від єпископа Святий Никон прийняв таїнство хрещення і ангельський образ Схимонах. Оселившись в печерному храмі, Святий Никон був прикладом для всієї братії.

Також 5 квітня відзначають Міжнародний день супу, а також День геолога.

Головні прикмети 5 квітня

Теплий день, але вночі відбулися заморозки — значить, у квітні буде стояти хороша погода.

Якщо в цей день пити м'ятний чай, то вся сім'я буде здоровою протягом року.

Якщо 5 квітня перший весняний грім чується, А сніг ще не зійшов — значить, попереду очікується холодне літо.

Якщо річкова хвиля йде проти течії - чекайте погіршення погоди і опадів.

Вночі 5 квітня видно ясне небо з зірками - вранці чекайте заморозків.

Що не можна робити 5 квітня

Ніконов день заведено проводити, закрившись від інших людей, послуживши його прикладом життя в печері.

У цей день не можна ставити під загрозу близьких, тому що ймовірність завдати шкоди – висока.

Іменини в цей день святкують Анастасія, Варвара, Лідія, Пелагея, Олексій, Єгор, Макар, Сергій.