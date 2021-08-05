Праздник 5 августа: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины

5 августа в народе отмечают день Трофима Бессонника.
В нашем материале ниже мы расскажем о самых главных приметах и запретах этого дня.
Считалось, что в этот день нельзя ложиться спать до позднего вечера, ведь у крестьян было куча дел по хозяйству. Особенно активно продолжались работы по сбору урожая. Женщины в это время работали над заготовкой джемов и компотов на зиму, поэтому обычно отправлялись на сбор ягод в лес.
В народе святого Трофима прозвали Бессонником потому, что отдыхать 5 августа было некогда, ведь это время усиленных сельскохозяйственных работ. Наши предки переживали, чтобы работа не стояла. Если погода была хорошая, то вставали до рассвета и отправлялись в поле. Августовская жатва была в разгаре, отдыхать было некогда: "Если идет работа, спать неохота".
Именинники в этот день – Трофим, Феофил (Теофил). Не забудьте поздравить этих людей с днем ангела!
Напомним, что праздник День защитника Украины, который страна отмечает ежегодно 14 октября, переименовали.