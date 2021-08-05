Свято 5 серпня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини

5 серпня в народі відзначають день Трохима Безсонника.
У нашому матеріалі нижче ми розповімо про найголовніші прикмети і заборони цього дня.
Вважалося, що в цей день не можна лягати спати до пізнього вечора, адже у селян була купа справ по господарству. Особливо активно тривали роботи зі збору врожаю. Жінки в цей час працювали над заготівлею джемів і компотів на зиму, тому зазвичай відправлялися на збір ягід в ліс.
У народі святого Трохима прозвали Безсонням тому, що відпочивати 5 серпня було ніколи, адже це час посилених сільськогосподарських робіт. Наші предки переживали, щоб робота не стояла. Якщо погода була хороша, то вставали до світанку і відправлялися в поле. Серпневі жнива були в розпалі, відпочивати було ніколи: "якщо йде робота, спати не хочеться".
Іменинники в цей день - Трохим, Феофіл (Теофіл). Не забудьте привітати цих людей з днем ангела!
Нагадаємо, що свято День захисника України, яке країна відзначає щорічно 14 жовтня, перейменували.