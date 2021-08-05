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Свято 5 серпня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини

Автор: Styler

5 серпня в народі відзначають день Трохима Безсонника.

У нашому матеріалі нижче ми розповімо про найголовніші прикмети і заборони цього дня.

Вважалося, що в цей день не можна лягати спати до пізнього вечора, адже у селян була купа справ по господарству. Особливо активно тривали роботи зі збору врожаю. Жінки в цей час працювали над заготівлею джемів і компотів на зиму, тому зазвичай відправлялися на збір ягід в ліс.

У народі святого Трохима прозвали Безсонням тому, що відпочивати 5 серпня було ніколи, адже це час посилених сільськогосподарських робіт. Наші предки переживали, щоб робота не стояла. Якщо погода була хороша, то вставали до світанку і відправлялися в поле. Серпневі жнива були в розпалі, відпочивати було ніколи: "якщо йде робота, спати не хочеться".

Головні прикмети цього дня

  • Сови кричать - буде холодно.
  • Ранкові зорі швидко гаснуть - до сильного вітру.
  • Зірки дуже яскраві на світанку 5 серпня - через пару днів почнуться дощі.
  • Сни в цю дату віщі й обов'язково збудуться.
  • Якщо павук свою павутину направляє в бік півночі - скоро похолодає, а якщо на південь – наближається потепління.
  • На світанку яскраво зірки мерехтять - через кілька днів почнуться дощі

Що не можна робити в цей день

  • Сьогодні не можна довго спати, адже ви не встигнете закінчити всі роботи.
  • Самотнім хлопцям на Трохима в ліс ходити не можна.

Іменинники в цей день - Трохим, Феофіл (Теофіл). Не забудьте привітати цих людей з днем ангела!

Нагадаємо, що свято День захисника України, яке країна відзначає щорічно 14 жовтня, перейменували.

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