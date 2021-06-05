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Праздник 5 июня: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины

Автор: Lite

В этот день все православные христиане чтят память святого Леонтия.

Про все приметы и запреты этой даты - мы расскажем ниже в нашем материале.

Леонтий проповедовал веру во Христа взрослым и детям. Считается, что в этот день нужно сеять огурцы и коноплю.

По приметам на 5 июня примечали, каким будет урожай конопли и огурцов. В народном календаре дата получила названия Левон-огуречник, Левон-конопляник.

Главные приметы этого дня:

  • Огурцы, которые высадили на день Леонтия - подойдут только для рассола.
  • Много оводов 5 июня – будет богатый урожай.
  • Рябина цветет – примета того, что будет богатый урожай конопли.
  • Трава по утру очень сильный аромат издает - днем будет дождь.
  • Если человек родился в этот день - он будет богатым и состоятельным
  • Сны, приснившиеся в ночь на 5 июня, сбываются в точности у тех, кто родился в этот день.

  • Многие муравьев у муравейника – к хорошей погоде.

  • Духота при восходе солнца – к ненастью.

Что нельзя делать в этот день:

  • В этот день нельзя мыть голову - будут неприятности на работе.

Именины 5 июня празднуют: Андрей, Василий, Геннадий, Давид, Даниил, Дмитрий, Игнат.

Напомним, появился календарь праздников на июнь 2021 года. Стал известно, сколько будем отдыхать.

Мы также писали о том, что в Украине появится новый праздник.

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