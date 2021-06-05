Праздник 5 июня: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины

В этот день все православные христиане чтят память святого Леонтия.
Про все приметы и запреты этой даты - мы расскажем ниже в нашем материале.
Леонтий проповедовал веру во Христа взрослым и детям. Считается, что в этот день нужно сеять огурцы и коноплю.
По приметам на 5 июня примечали, каким будет урожай конопли и огурцов. В народном календаре дата получила названия Левон-огуречник, Левон-конопляник.
Многие муравьев у муравейника – к хорошей погоде.
Духота при восходе солнца – к ненастью.
Именины 5 июня празднуют: Андрей, Василий, Геннадий, Давид, Даниил, Дмитрий, Игнат.
Напомним, появился календарь праздников на июнь 2021 года. Стал известно, сколько будем отдыхать.
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