Свято 5 червня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини

У цей день всі православні християни вшановують пам'ять святого Леонтія.
Про всі прикмети і заборони цієї дати - ми розповімо нижче в нашому матеріалі.
Леонтій проповідував віру в Христа дорослим і дітям. Вважається, що в цей день потрібно сіяти огірки і коноплю.
За прикметами на 5 червня примітили, яким буде урожай конопель і огірків. У народному календарі дата отримала назви Левон-огуречник, Левон-конопляник.
Багато мурах у мурашника - до гарної погоди.
Духота при сході сонця - до негоди.
Іменини 5 червня святкують: Андрій, Василь, Геннадій, Давид, Данило, Дмитро, Гнат.
Нагадаємо, з'явився календар свят на червень 2021 року. Став відомо, скільки будемо відпочивати.
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