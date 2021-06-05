Свято 5 червня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини

Леонтій проповідував віру в Христа дорослим і дітям. Вважається, що в цей день потрібно сіяти огірки і коноплю.

За прикметами на 5 червня примітили, яким буде урожай конопель і огірків. У народному календарі дата отримала назви Левон-огуречник, Левон-конопляник.

Головні прикмети цього дня:

Огірки, які висадили на день Леонтія - підійдуть тільки для розсолу.

Багато оводів 5 червня - буде багатий урожай.

Горобина цвіте - прикмета того, що буде багатий урожай конопель.

Трава вранці дуже сильний аромат видає - вдень буде дощ.

Якщо людина народилася в цей день - вона буде багатою і заможною.

Сни, які приснилися в ніч на 5 червня, збуваються в точності у тих, хто народився в цей день.

Багато мурах у мурашника - до гарної погоди.

Духота при сході сонця - до негоди.

Що не можна робити в цей день:

У цей день не можна мити голову - будуть неприємності на роботі.

Іменини 5 червня святкують: Андрій, Василь, Геннадій, Давид, Данило, Дмитро, Гнат.