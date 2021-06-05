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Свято 5 червня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини

Автор: Lite

У цей день всі православні християни вшановують пам'ять святого Леонтія.

Про всі прикмети і заборони цієї дати - ми розповімо нижче в нашому матеріалі.

Леонтій проповідував віру в Христа дорослим і дітям. Вважається, що в цей день потрібно сіяти огірки і коноплю.

За прикметами на 5 червня примітили, яким буде урожай конопель і огірків. У народному календарі дата отримала назви Левон-огуречник, Левон-конопляник.

Головні прикмети цього дня:

  • Огірки, які висадили на день Леонтія - підійдуть тільки для розсолу.
  • Багато оводів 5 червня - буде багатий урожай.
  • Горобина цвіте - прикмета того, що буде багатий урожай конопель.
  • Трава вранці дуже сильний аромат видає - вдень буде дощ.
  • Якщо людина народилася в цей день - вона буде багатою і заможною.
  • Сни, які приснилися в ніч на 5 червня, збуваються в точності у тих, хто народився в цей день.

  • Багато мурах у мурашника - до гарної погоди.

  • Духота при сході сонця - до негоди.

Що не можна робити в цей день:

  • У цей день не можна мити голову - будуть неприємності на роботі.

Іменини 5 червня святкують: Андрій, Василь, Геннадій, Давид, Данило, Дмитро, Гнат.

Нагадаємо, з'явився календар свят на червень 2021 року. Став відомо, скільки будемо відпочивати.

Ми також писали про те, що в Україні з'явиться нове свято.

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