Праздник 5 марта и его приметы: что нельзя делать в этот день, у кого именины

5 марта 2020 года православные всего мира чтят память епископа Льва Катанского, его еще называли Львом Катальщиком.
Наши предки даже переименовали этот день и называли его "катыш". Обычно в этот день катались на санях, так как зимний сезон подходил к концу.
5 марта нельзя было смотреть вечером на звезды, поскольку в противном случае беду на себя накликаешь. Наши предки верили, что в начале марта небо счастье уносит. Пророчили жуткие явления тем, кто нарушит запрет. Верили, что 5 марта в образе падающих звезд предстают духи, и на ночь они ложатся в постель к замужним женщинам, когда их супруги отсутствуют.
Именины в этот день празднуют Антон, Василий, Давид, Денис, Иван, Николай, Лев, Сергей и Ярослав.
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