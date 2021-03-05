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Свято 5 березня і його прикмети: що не можна робити в цей день, у кого іменини

Автор: Людмила Жукова

5 березня 2020 року православні всього світу вшановують пам'ять єпископа Лева Катанського, його ще називали Левом Катальщиком.

Наші предки навіть перейменували цей день і називали його "катиш". Зазвичай у цей день каталися на санях, бо зимовий сезон підходив до кінця.

5 березня не можна було дивитися ввечері на зірки, оскільки в іншому випадку біду на себе накличеш. Наші предки вірили, що на початку березня небо щастя несе. Пророкували страшні явища тим, хто порушить заборону. Вірили, що 5 березня в образі падаючих зірок постають духи, і на ніч вони лягають в ліжко до заміжніх жінок, коли їх подружжя відсутні.

Головні прикмети цього дня:

  • Сніг пройшов до цього дня – буде поганий і неврожайний рік.
  • Сороки і галки купаються в снігу – буде відлига.
  • Пішов сніг з дощем – чекайте бурхливого розливу річок і навіть відлиги.
  • Якщо потайки добути і віднести в поле вогонь або жар, то буде врожайний рік.
  • Змінюється напрям вітру - прикмета того, що відлига буде недовгою.

Що категорично не можна робити в цей день:

  • Не починайте нових справ у цей день– це віщує невдачу.
  • Не обіцяйте нічого іншим, оскільки, швидше за все, виконати їх не вийде.
  • Не допускайте застуд в цей день - хвороба довго не піде.
  • Викиньте старе взуття з дому - весь рік буде достаток.

Іменини в цей день святкують Антон, Василь, Давид, Денис, Іван, Микола, Петро, Сергій і Ярослав.

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