Свято 5 березня і його прикмети: що не можна робити в цей день, у кого іменини

5 березня 2020 року православні всього світу вшановують пам'ять єпископа Лева Катанського, його ще називали Левом Катальщиком.
Наші предки навіть перейменували цей день і називали його "катиш". Зазвичай у цей день каталися на санях, бо зимовий сезон підходив до кінця.
5 березня не можна було дивитися ввечері на зірки, оскільки в іншому випадку біду на себе накличеш. Наші предки вірили, що на початку березня небо щастя несе. Пророкували страшні явища тим, хто порушить заборону. Вірили, що 5 березня в образі падаючих зірок постають духи, і на ніч вони лягають в ліжко до заміжніх жінок, коли їх подружжя відсутні.
Іменини в цей день святкують Антон, Василь, Давид, Денис, Іван, Микола, Петро, Сергій і Ярослав.
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