Праздник 5 мая: что категорически нельзя делать, приметы, у кого именины

5 мая наши предки обычно высаживали лук на грядки. В народном календаре дата получила следующие названия Лука, Виталий, Федор, Луковый день, Чащобные хороводы.
Обо всех приметах и запретах этой даты - читайте ниже в нашем материале.
Имя святого Луки крестьяне связали с насущными огородными работами, и посвятили день его памяти луку – важнейшему травянистому растению, без которого не обходился ни будничный, ни праздничный стол наших предков.
Преподобному Виталию в этот день служили молебен и молились о защите от плотской страсти.
5 мая в народном календаре больше известно как день Луки, или Луковый день. У крестьян в эту весеннюю пору подходили к концу практически все припасы.
Именины в этот день празднуют Федор, Виталий, Платон, Лука.
Как мы писали ранее, в Киево-Печерской лавре прихожане массово нарушали карантин.