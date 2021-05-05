Свято 5 травня: що категорично не можна робити, прикмети, у кого іменини

5 травня наші предки зазвичай висаджували цибулю на грядки. У народному календарі дата отримала такі назви Лука, Віталій, Федір, цибульний день, Хащобні хороводи.
Про всі прикмети і заборони цієї дати - читайте нижче в нашому матеріалі.
Ім'я святого Луки селяни пов'язали з нагальними городніми роботами, і присвятили день його пам'яті цибулі – найважливішому трав'янистій рослині, без якої не обходився ні буденний, ні святковий стіл наших предків.
Преподобному Віталію в цей день служили молебень і молилися про захист від плотської пристрасті.
5 травня в народному календарі більше відомо як день Луки, або цибульний день. У селян в цю весняну пору підходили до кінця практично всі припаси.
Іменини в цей день святкують Федір, Віталій, Платон, Лука.
Як ми писали раніше, в Києво-Печерській Лаврі парафіяни масово порушували карантин.