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Праздник 5 октября: что запрещено делать в этот день, приметы

Автор: Styler

5 октября 2021 года православная церковь чтит память святого мученика Фоки Синопского и пророка Иона.

Что нельзя и можно делать в этот день, приметы, обычаи и обряды - читайте ниже в нашем материале.

Священномученик Фока был родом из города Синопа. Он исцелял людей и изгонял из них бесов. Многим людям он помог обрести веру.

В зрелые годы Фока стал епископом Синопским. Во время гонений на христиан при императоре Траяне его вынуждали отречься от веры, но он этого не сделал, за что поплатился жизнью в 117 году. В 404 году его мощи перенесли в Константинополь.

Пророк Иона жил в VIII веке до нашей эры, был родом из галилейского города Гафхефера и относился к числу двенадцати малых пророков. Он стоит особняком среди ветхозаветных пророков, потому что ему выпало пророчествовать не в землях Иудейской и Израильской, а в Ниневии - столице Ассирийского царства, среди язычников.

Святого Фоку в народе почитали как защитника от пожаров, а также как спасителя утопающих.

Часто на Фоку и Ион дул сильный ветер, порывы которого осыпали листву с деревьев. Люди также верили, что ветер мог принести с собой порчу и нечистую силу.

Что нельзя делать сегодня

  • Запрещено есть рыбу, а также ее ловить, продавать и покупать;
  • Нельзя устраивать посиделки с родственниками;
  • Нельзя сжигать старые веники;
  • Нельзя разорять муравейники;
  • Запрещено проклинать ветер;
  • Нельзя бить палкой или хлыстом по земле.

Приметы и поверья 5 октября

  • Если листва с березы еще не опала, то снег будет поздно.
  • Если на сосне мало шишек, то зима будет теплой.
  • Если в воздухе летает много паутины, значит осень будет теплой.

День ангела 5 октября празднуют: Александр, Андрей, Вениамин, Кузьма, Макар, Николай, Петр, Федор. Обязательно поздравьте этих людей с именинами!

Ранее мы писали про все важные праздники октября 2021

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